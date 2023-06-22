ريهام عبد العفور تحتفل بعيد ميلاد والدها: كل سنة وأنت ضهري وسندي

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة برفقة والدها احتفالا بعيد ميلاده عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: "كل سنة وإنت تعريف الحب، الإنسانية، الاحترام ، الحنية، التضحية، العطاء، الكرم، الرحمة، إنكار الذات، كل سنة وأنت ضهري وسندي وداعمي وأبويا وحبيبي وصديقي المقرب".

وتابعت: "كل سنة وأنت أكتر بني آدم عمره ما ضايق حد أو خذل حد، كل سنة وأنت أكتر إنسان في الدنيا ببص له لفوق

لفوق أوي يا حبيبي، ربنا يخليك لينا ويديمك علينا نعمة وعقبال مليون سنة".



ويحتفل الفنان أشرف عبد الغفور بعيد ميلاده الـ81، حيث أنه من مواليد 22 يونية 1942، خاض مشوار طويل في عالم الفن، اشتهر بأداء أدوار في المسلسلات التاريخية.

حصل على دبلوم المعهد العالي للمسرح قسم تمثيل عام 1963، وتولى منصب نقيب الممثلين من عام 2012 إلى عام 2015.



شهد المسرح أولى خطواته الفنية، وكانت البداية عام 1962 من خلال مسرحية «جلفدان هانم».

وآخر أعماله المسرحية دور «جلوستر» في مسرحية «الملك لير» عام 2008 بطولة يحيى الفخراني وإخراج أحمد عبد الحليم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى عن رواية الأديب العالمي شكسبير.