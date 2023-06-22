إصابات فلسطينيين في هجوم للمستوطنين الإسرائيليين على قرية بجنوب نابلس

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، مساء اليوم الخميس، في هجوم للمستوطنين الإسرائيليين على قرية جالود، جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، هاجموا منازل المواطنين الفلسطينيين على أطراف القرية، ما أدى لإصابة مواطن فلسطيني بالرصاص الحي في بطنه نقل على إثرها للمستشفى، وآخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في رأسه، وثلاثة بالحجارة، واثنين بشظايا رصاص، والعشرات بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع.

وأوضحت المصادر ذاتها أن مواجهات اندلعت بين أهالي القرية والقرى المجاورة الذين هبوا للتصدي للهجوم، وبين المستوطنين وجنود الاحتلال.

ويأتي هجوم المستوطنين على جالود عقب يوم من هجومهم على بلدة ترمسعيا شمال شرقي رام الله، بحماية قوات الاحتلال، الذي أسفر عن استشهاد شاب وإصابة 12 آخرين بالرصاص الحي، إضافة لإحراق عدد من المنازل والمركبات.