الرئيس الكوري الجنوبي يصل إلى فيتنام في زيارة لمدة 3 أيام

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وصل الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إلى العاصمة الفيتنامية هانوي اليوم الخميس في زيارة لمدة ثلاثة أيام، تتركز على تعزيز التعاون الاقتصادي مع فيتنام.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أنه من المقرر أن يلتقى يون بالرئيس الفيتنامي فو فان ثونج غدا الجمعة، حيث سوف يناقش سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة، التي تم إقامتها بين الدولتين العام الماضي.

كما سوف يعقد الرئيس الكوري الجنوبي مباحثات منفصلة مع السكرتير العام للحزب الشيوعي في فيتنام نجوين فو تروك ورئيس الوزراء فام مينه تشين ورئيس الجمعية الوطنية فونج دينه هوي.

وقال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي، إن الزيارة سوف تتركز على تعزيز التعاون الاقتصادي مع أكبر ثالث شريك تجاري لكوريا الجنوبية.

وتعد هذه أول زيارة ثنائية يقوم بها يون لدولة عضو في رابطة دول جنوب شرق آسيا.

ومن المقرر أن يلتقى بالمواطنين الكوريين في فيتنام، كما سوف يزور مركزا لتدريس اللغة الكورية ويحضر فعالية ثقافية.