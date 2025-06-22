رئيس الأركان الأمريكي: استخدمنا عدة أساليب لخداع إيران قبل ضرب المنشآت النووية

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قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، دان كين، إن الولايات المتحدة استخدمت عدة أساليب خداع لإيران في أثناء التحرك لضرب المنشآت النووية.

وأضاف كين، خلال مؤتمر صحافي، أن "التقييمات الأولية تشير إلى أن المواقع النووية الإيرانية الثلاثة تعرضت لأضرار بالغة ودمار شديد"، لافتاً إلى أن "أكثر من 125 طائرة عسكرية أميركية شاركت في المهمة".

وذكر أن "واشنطن ليس لديها علم حالياً بأي نيران أطلقتها طهران على المقاتلات الحربية خلال اتجاهها إلى المجال الجوي الإيراني"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وأوضح رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة أن العملية ضد إيران أطلق عليها اسم "مطرقة منتصف الليل"