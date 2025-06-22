صفحات الغش تتداول امتحان اللغة العربية بعد اخفاء الباركود

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تداولت صفحات الغش الإلكتروني على موقع تليجرام أسئلة وإجابات لامتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة.

وأخفت صفحات الغش، بيانات ورقة البابل شيت والباركود كود، وتتابع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم مصدر الأسئلة للتحقق من صحتها وضبط من تداولها في حالة تطابق الأسئلة مع الامتحان الذي يؤديه الطلاب اليوم.

وتابع محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم من داخل غرفة العمليات المركزية بمقر الوزارة، الاستعدادات في كل اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية لانطلاق امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة ووصول ورق الأسئلة للجان.

وشدد الوزير على ضرورة الحسم والحزم في التفتيش قبل دخول اللجان والعمل على توفير الهدوء للطلاب أثناء سير العملية الامتحانية.