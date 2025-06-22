مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة في الساعات المقبلة بطلب من إيران

• بناءً على رسالة وجهها مندوب طهران الدائم لدى الأمم المتحدة تضمنت طلبًا للنظر في الهجوم الأمريكي على إيران وإدانته..

يعتزم مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة في الساعات المقبلة بناءً على طلب من إيران للنظر في العدوان الأمريكي على منشآتها النووية وإدانته.

وذكرت مصادر في الأمم المتحدة، للأناضول، أن باكستان والصين وروسيا دعت مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة بناءً على رسالة وجهها مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، تضمنت طلبًا للنظر في الهجوم الأمريكي على إيران وإدانته.

ومن المنتظر عقد "الجلسة الطارئة" التي طلبتها إيران في الساعات القادمة.

وفجر الأحد، انضمت الولايات المتحدة إلى العدوان الإسرائيلي على إيران، بإعلان الرئيس دونالد ترامب، تنفيذ هجوم "ناجح للغاية" استهدف 3 مواقع نووية في إيران، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، الطائرات الأمريكية "أسقطت حمولة كاملة من القنابل" على مواقع فوردو ونطنز وأصفهان قبل مغادرتها المجال الجوي الإيراني "بسلام".

ومنذ 13 يونيو الجاري، تشن إسرائيل عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.