ناسا رصدت انبعاثا حراريا قويا قرب موقع نووي إيراني

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن نظام المراقبة التابع لوكالة "ناسا" سجل انبعاثا حراريا قويا في منطقة موقع فوردو النووي الإيراني، قبيل إعلان الولايات المتحدة ضربه.



وبحسب الوكالة، تم رصد إحدى الإشارات الحرارية قبل حوالي 30 دقيقة من إعلان الرئيس دونالد ترامب عن الضربات على إيران. عادة ما يلتقط النظام مثل هذه الإشارات في مواقع القصف أو الحرائق الكبيرة.



وأضافت أنه بالرغم من أن النظام قد يسجل في بعض الحالات انبعاثات صناعية أو حرائق طبيعية، إلا أنه لم يتم تسجيل أي أحداث مماثلة في منطقة "فوردو" خلال الشهر الماضي.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الجوية الأمريكية نفذت هجوما على "3 منشآت نووية في إيران، تشمل فوردو ونطنز وأصفهان". وأكد أن على طهران أن توافق على إنهاء الصراع.