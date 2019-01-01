الجيش الوطني الليبي يعلن تقدمه في جميع محاور طرابلس

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أعلن الجيش الوطني الليبي، تقدمه في جميع محاور طرابلس .

ذكرت ذلك شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي،في صفحتها على موقع "فيسبوك"،اليوم الاثنين.

وقالت الشعبة إن "الوحدات العسكرية تُسيطر على مواقع وتمركزات جديدة"مؤكدة أن "المعنويات والهمم عالية ، وساعة النصر قريبة بإذن الله".

يشار إلى أن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر شن في الرابع إبريل الماضي هجوما لتطهير طرابلس.

كان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي وجهت أول أمس السبت، تعليمات لأهالي العاصمة الليبية طرابلس للاستعداد لساعة الصفر لاقتحام العاصمة.