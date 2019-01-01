المعارضة التركية: نظام أردوغان في حاجة إلى إصلاح شامل

أكد نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري التركي أوزغور أوزيل، حاجة نظام أردوغان الرئاسي إلى إصلاح شامل، مشددا على ضرورة الانفتاح على التغيير.



وقال أوزيل -حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الأربعاء- إن النظام الرئاسي التركي يحمي الوزراء من الاستجواب أمام البرلمان، كما أنه لا يسير بشكل فعال.



وأضاف "النظام التركي يعاني غياب التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فالوزراء لا يستجيبون لأسئلة النواب، والحكومات التي سبقتكم كانت تستجيب لأسئلة النواب كتابة بنسبة 86%، أما في حكومتكم، فكانت نسبة الإجابة على أسئلة النواب خطيا 4.5%، حكومتكم من أعلى الهرم وحتى الوزراء لا يأخذون ممثلي الشعب على محمل الجد".