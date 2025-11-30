أبو تريكة ينتقد استبعاد صلاح: لماذا لم يفعل سلوت ذلك مع مواطنه فان دايك؟

وجّه النجم المصري محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، انتقادًا لقرار الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، باستبعاد محمد صلاح من التشكيل الأساسي خلال مواجهة وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز الريدز بهدفين دون رد ضمن الجولة الثالثة عشرة من "البريميرليج".

وقال أبو تريكة خلال تحليله للمباراة عبر شبكة "بي إن سبورتس":" عندما تختار وضع نجم الفريق على مقاعد البدلاء في وقت صعب، فأنت ترسل له رسالة مباشرة، هناك فرق بين أن الجمهور ينتقد لاعبه، وبين أن يقوم المدرب نفسه بتحميله المسؤولية."

وأضاف:" جلوس صلاح اليوم على الدكة إشارة من سلوت بأنه يرى أن النجم المصري مسؤول عن تراجع النتائج، نحن كلاعبين نشعر بهذه الرسائل، وعندما يتعرض المدرب لضغط كبير، غالبًا ما يبحث عمّن يضع عليه جزءًا من المسؤولية، وهو ما قد يخلق شعورًا بعدم الرضا لدى اللاعب."

وتساءل أبو تريكة موجّهًا حديثه للمدرب سلوت:" لماذا لم يجلس فان دايك على مقاعد البدلاء؟ لقد ارتكب خطأ واضحًا بلمس الكرة باليد في مباراة دوري الأبطال الماضية. هل السبب أنه هولندي مثل سلوت؟".

وشدد نجم الكرة المصرية على أن التعامل مع النجوم يحتاج لأسلوب خاص:" النجوم لا تُدار بالطريقة التقليدية، عليك أن تراعي أرقامهم وإنجازاتهم وشخصياتهم لتحافظ على ثقتهم، الأسلوب الحالي من سلوت لن يقوده إلى النجاح ولن يحقق له النتائج التي يبحث عنها."

واختتم أبو تريكة تصريحاته قائلاً:" محمد صلاح نجم استثنائي، ويجب أن يُعامَل كنجم، إذا أردت ثقته فعليك أن تديره بمنطق النجوم… لكن سلوت لا يدرك هذه الحقيقة حتى الآن".