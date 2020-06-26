ترامب عن جيسلين ماكسويل المتورطة في الاتجار بالجنس: أتمنى لها الخير

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتمنى للنجمة المجتمعية وسيدة الأعمال البريطانية جيسلين ماكسويل، الخير، وذلك في معرض رده على سؤال أمس الثلاثاء، بشأن ما تواجهه من اتهامات بالاتجار بالجنس فيما يتصل بجيفري إبستاين المتورط بفضائح جنسية ضد أطفال، والذي عثر عليه ميتا داخل زنزانته.

وقال ترامب للصحفيين: "لم أتابع ذلك كثيرا حقا. أتمنى لها الخير بصراحة. لقد التقيت بها مرات عدة على مر السنين، خاصةً منذ عشت في بالم بيتش وأعتقد أنهم يعيشون في بالم بيتش".

يشار إلى أن ماكسويل وشريكها السابق، إبستاين، كانت لديهما علاقات مع شخصيات ثرية عدة في الولايات المتحدة، من بينهم ترامب والرئيس الأسبق بيل كلينتون.

ودفعت ماكسويل 58 عاما ببراءتها الأسبوع الماضي في اتهامات تشمل أربع تهم جنائية تتعلق بنقل قُصّر لممارسة أعمال جنسية غير قانونية. ورفض طلبها الإفراج عنها بكفالة. ومن المقرر أن تمثل للمحاكمة في يوليو من العام المقبل.

ويقول ممثلون للادعاء في نيويورك إن ماكسويل جلبت فتيات في عمر 14 عاما إلى إبستاين لاستغلالهن جنسيا بين عامي 1994 و 1997 ، وأنها شاركت في بعض الأعمال بنفسها.

وعثر على إبستاين 66 عاما ميتا في زنزانته بسجن في نيويورك في أغسطس الماضي بينما كان ينتظر محاكمة في اتهامات جنسية.