 قتيل و10 إصابات بانفجار داخلي في قطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قتيل و10 إصابات بانفجار داخلي في قطاع غزة

د ب أ
نشر في: الخميس 22 يوليه 2021 - 10:13 ص | آخر تحديث: الخميس 22 يوليه 2021 - 10:13 ص

أعلنت مصادر أمنية فلسطينية عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين على الأقل اليوم الخميس جراء انفجار داخلي في قطاع غزة.

وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم في بيان إنه تم انتشال جثة قتيل وإخلاء 10 جرحى من موقع انفجار في سوق رئيسي وسط مدينة غزة.

وأوضح البزم أن الانفجار وقع في منزل مكون من عدة طوابق يقع في سوق الزاوية، وأدى لانهيارات في أجزاء كبيرة من المنزل، وأضرار أخرى في المنازل والمحال التجارية المجاورة.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني والشرطة تمكنت من السيطرة على الحريق الناتج عن الانفجار وإخلاء المصابين، وتواصل فرق هندسة المتفجرات بالشرطة والأجهزة المختصة التحقيق في مسببات الانفجار.

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