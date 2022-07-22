البر الرئيسي الصيني يسجل 106 إصابات محلية العدوى بكورونا

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قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الجمعة، إن البر الرئيسي الصيني سجل أمس الخميس 106 إصابات مؤكدة محلية العدوى بكوفيد-19، بينها 52 في قانسو و21 في قوانجشي.

وتم تحديد إجمالي 774 حالة إصابة محلية بدون أعراض في 12 منطقة على مستوى المقاطعات، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقالت اللجنة في تقريرها إن إجمالي 106 مرضى مصابين بكوفيد-19 غادروا المستشفيات بعد تعافيهم من المرض في البر الرئيسي الصيني أمس الخميس.

ووصل إجمالي مرضى كوفيد-19 الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم إلى 221445 شخصا في البر الرئيسي الصيني حتى أمس الخميس.

ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني أمس الخميس، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة بسبب كوفيد-19 5226 شخصا.

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