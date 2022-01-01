قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن هناك فرقا شاسعا بين أقوال وأفعال الاتحاد الأوروبي .

وأضافت زاخاروفا -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) اليوم الجمعة- أن موسكو تدرك وجود "مسافة كبيرة" بين الخطط المعلنة والخطوات الحقيقية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي .

وأشارت إلى أن وثيقة مجلس الاتحاد الأوروبي تشير إلى نية توسيع الإعفاءات من قائمة العقوبات السابقة ضد روسيا، من أجل تجنب العواقب السلبية المحتملة على الغذاء العالمي وأمن الطاقة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أمس، إن قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن الحزمة الجديدة من العقوبات على بلادها، سيكون لها عواقب كبيرة على أوروبا وستزيد الوضع سوءا من الآن فصاعدا.