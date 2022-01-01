يرى السنغالي ساديو ماني، نجم بايرن ميونخ، أن وسائل الإعلام كثيرا ما تضخم الأمور بشأن علاقته مع محمد صلاح، زميله السابق ونجم ليفربول، مؤكدا أنه ليس في منافسة معه.

وقال ماني، في تصريحاته لشبكة "جول" العالمية، على هامش حفل جوائز الاتحاد الإفريقي "كاف" للأفضل في القارة عام 2022: «قول الناس أحيانًا أن هناك تنافسًا بيني وبين محمد صلاح، لكنك تعلم أنني لا أرى نفسي في منافسة مع أي لاعب لأكون صادقًا».

وأوضح: «لدينا علاقات جيدة، نراسل بعضنا البعض، أعتقد أن وسائل الإعلام تحاول دائمًا تضخيم الأمور».

وواصل: «أنت تعلم أنني لا أملك علاقات مع لاعب واحد فقط، ولكن مع كل لاعب لعبت معه في العالم».

وشدد: «يمكنك أن تسأل من تريد في النادي، أو في أي مكان أذهب إليه، لدي علاقات جيدة مع جميع اللاعبين».

وأتم: «أوجه الشكر لرئيس الاتحاد السنغالي واليو سيسيه وللمنتخب، وأهدي الجائزة لشباب بلدتي وزملائي في المنتخب».

وفاز السنغالي ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ الألماني، بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2022، في حفل جوائز الأفضل بالقارة، بعد التفوق على محمد صلاح قائد منتخب مصر وجناح فريق ليفربول، وإدوارد ميندي حارس مرمى السنغال وفريق تشيلسي الإنجليزي.

وظفر ماني بالجائزة بعد قيادته منتخب السنغال للفوز بكأس الأمم الأفريقية والتأهل لكأس العالم، إضافة للتتويج مع ليفربول بكأسي الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.