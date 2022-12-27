العراق يدين واقعة حرق القرآن أمام «السفارة العراقية في الدنمارك»

أدان العراق فجر اليوم السبت، واقعة الإساءة التي تعرض لها القرآن الكريم وعلم العراق؛ أمام مبنى السفارة العراقية في الدنمارك.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية تم توزيعه، فجر اليوم، أن وزارة الخارجية تدين بعبارات شديدةٍ ومكررة، واقعة الإساءة التي تعرض لها القرآن الكريم، وعلم جمهورية العراق أمام مبنى السفارة العراقية في الدنمارك".

وأكدت الوزارة، في بيانها الالتزام التام بمتابعة تطورات هذه الوقائع الشنيعة، والتي لا يمكن وضعها في سياق حق التعبير وحرية التظاهر، وأن هذه الافعال تؤجج ردود الأفعال وتضع كل الأطراف أمام مواقف حرجة".

ودعت الخارجية العراقية، المجتمع الدولي للوقوف بشكل عاجل ومسؤول تجاه هذه الفظائع التي تخرق السلم والتعايش المجتمعيين حول العالم".

ومن جانب أخر، أكدت وزارة الخارجية، الالتزام الكامل باتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسيَّة بين الدول وتجِّددُ خطابها للبعثات الدبلوماسيَّة المُقيمةِ، أنَّ الحكومةَ العراقيَّة مسئولة عن توفير الحماية والأمن للطواقمِ الدبلوماسيَّةِ العاملةِ في جميع البعثات.

وقال أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، في بيان صحفي وزع فجر اليوم السبت، إن ما تعرَّضَت له سفارة مملكة السويد في بغداد، عمل لايمكن السماح بتكراره، وأن أيَّ فعلٍ يُماثِلهُ سيكون تحتَ طائلة المساءلة القانونية".