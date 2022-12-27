تركيا ترسل 3 طائرات إلى اليونان لمواجهة حرائق الغابات

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أفادت مديرية الاتصالات التركية، بأن البلاد سترسل طائرتين للإطفاء البحري وطائرة هليكوبتر للإطفاء مع طواقمهم لمحاربة حرائق الغابات في اليونان.

وقالت المديرية في بيان على «تويتر»، مساء الجمعة: «بناءً على تعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان، سيتم إرسال 2 طائرة للإطفاء وطائرة هليكوبتر للإطفاء، مسجلة في قائمة وزارة الزراعة والغابات والطواقم إلى اليونان».

والثلاثاء الماضي، صرح المتحدث باسم خدمة الإطفاء اليونانية فاسيليوس فاثراكوجيانيس، بأن أثينا طلبت المساعدة في مكافحة الحرائق من آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي، التي وعدت بإرسال أربع طائرات للمساعدة في إخماد الحرائق الكبيرة التي تجتاح اليونان.

وردت بولندا على طلب اليونان على الفور بتقديم 149 من رجال الإطفاء و49 مركبة، وأرسلت رومانيا 40 من رجال الإطفاء و5 مركبات، وعرضت سلوفاكيا 31 رجل إطفاء و15 مركبة.

وتجتاح اليونان حرائق شديدة في جميع أنحاء البلاد، وتعد الأخطر في مقاطعة أتيكا الغربية بالقرب من منتجع لوتراكي على خليج كورينث وجزيرة رودوس.