أونروا: قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة على قافلة أممية متجهة إلى مدينة غزة

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار بكثافة على قافلة تابعة للأمم المتحدة كانت متجهة إلى مدينة غزة، أمس الأحد.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الاثنين، أن الفرق المتجهة إلى مدنية غزة كانت ترتدي سترات الأمم المتحدة، واستقلت سيارات مدرعة عليها شعار المنظمة.

وذكر أن إحدى مركبات القافلة أصيبت بـ5 رصاصات على الأقل، أثناء انتظارها أمام حاجز للقوات الإسرائيلية جنوب وادي غزة.

وأوضح أن «السيارة أصيبت بأضرار بالغة وخرجت من القافلة»، وأن إطلاق النار لم يسفر عن وقوع إصابات بين الفرق الإنسانية.

ولفت إلى أن المنظمة نسقت مع السلطات الإسرائيلية قبل انطلاق القافلة وحصلت على موافقة منها لدخول المدينة، مجددًا التأكيد أن «عمال الإغاثة الإنسانية ليسوا هدفًا».

