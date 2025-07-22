ولادة ثلاث توائم إناث متطابقة في حالة نادرة للغاية في سلوفاكيا

ولد ثلاث توائم إناث متطابقة في سلوفاكيا، وفقا لمستشفى الأطفال الجامعي في كوشيتسه، الذي أوضح أن هذا يحدث نادرا للغاية، حوالي مرة واحدة كل 100 مليون حالة ولادة.

وقال المستشفى اليوم الثلاثاء، إن مثل هذه الولادة ترتبط دائما بمخاطر كبيرة، ومع ذلك، فإن جميع التوائم الإناث الثلاث اللاتي ولدن في المستشفى بالمدينة الواقعية شرقي البلاد بحالة جيدة، وهناك أمل في أن يخرجن من المستشفى والذهاب إلى المنزل قريبا.

ووفقا للمستشفى، تحدث التوائم المتطابقة، أو أحادية الزيجوت، عندما تنقسم البويضة المخصبة في المراحل المبكرة من الحمل، وتنقسم إحدى البويضتين الناتجتين مرة أخرى. والنتيجة هي ثلاثة أجنة متطابقة وراثيا ومن نفس الجنس.

وأفيد بأن التوائم الإناث الثلاث، سارة وإستر وليفيا، ولدن بعملية قيصرية في النصف الثاني من يونيو الماضي في الأسبوع الثالث والثلاثين من الحمل.

وقد نمت التوائم الثلاث جيدا منذ ذلك الحين، حيث اكتسبت كل واحدة منهن ما يقرب من 400 جرام من الوزن خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وجميعهم يظهرون تقدما يوميا.

يشار إلى أن الأم، التي كان اسمها الأول بيترونيلا هو التفصيل الوحيد الذي تم الكشف عنه، ترضع التوائم الإناث الثلاث وتتلقى الرعاية في المستشفى معهم. لديها بالفعل ابنة تبلغ من العمر 5 سنوات.