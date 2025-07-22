عضو هيئة تنشيط السياحة بدمياط: نسب الحرارة والرطوبة المرتفعة سبب رفع نسب الإشغال بالفنادق

تشهد محافظة دمياط، ارتفاعًا في درجات الحرارة ونسب الرطوبة؛ ما يُضفي شعورا زائدًا بحرارة الطقس خلال ساعات النهار، بينما تميل الأجواء إلى الاعتدال النسبي مع حلول الليل.

وسجل مصيف رأس البر اليوم درجة حرارة عظمى بلغت 33 درجة مئوية، بينما بلغت الصغرى 25 درجة، ووصلت درجة الحرارة المحسوسة إلى نحو 37 درجة، نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة التي سجلت 90% نهارًا، و50% ليلًا.

فيما ستهب رياح شمالية غربية نشطة، على المدينة بسرعة تصل إلى 30 كيلومترًا في الساعة، مما يسهم في تلطيف الأجواء نسبيًا رغم حرارة الطقس، بحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

كما يشهد البحر حالة من الاستقرار، إذ يتراوح ارتفاع الأمواج بين متر ومتر ونصف المتر، ما يسمح بمزاولة الأنشطة البحرية، مع التشديد على ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة على الشواطئ.

من جهته أكد المحاسب محمد أبو يوسف، عضو هيئة تنشيط السياحة بدمياط، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن حالة الطقس الحارة رفعت حالة الإشغالات في الفنادق السياحية، والشواطئ الخاصة، وفيلات رأس البر.