أعربت وسام بكري حسن حسان، الطالبة بمدرسة دلاص الثانوية المشتركة بقرية دلاص التابعة لمركز ناصر بمحافظة بني سويف، والحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة – شعبة علمي علوم دمج تعليمي بمجموع 307 درجات، عن سعادتها بتحقيق حلمها رغم إعاقتها البصرية.

وأكدت وسام أنها كانت تتوقع الحصول على المركز الأول نظرًا لاجتهادها وتفانيها في المذاكرة، قائلة: "ربنا عوضني خير.. أنا الأولى دائمًا في كل مراحل التعليم، والتفوق كان هدفي".

وأضافت أنها تتمنى الالتحاق بكلية الطب بجامعة القاهرة، وأداء والديها مناسك العمرة، مشيرة إلى أنها تعاني من مياه زرقاء على عينيها، وخضعت لـ19 عملية جراحية دون جدوى، وتتابع حالتها مع أطباء الرمد بمستشفى القصر العيني.

وناشدت الطالبة وزيرة الصحة ورئيس الجمهورية مساعدتها للسفر للعلاج بالخارج، قائلة: "نفسي أرجع أشوف تاني وأمارس حياتي بشكل طبيعي".