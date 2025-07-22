دعا وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية جان نويل بارو، إلى وقف إطلاق النار في غزة وإتاحة الوصول للمساعدات الإنسانية.

وقال خلال لقاء مع محطة «فرانس إنتر»، صباح الثلاثاء، إن الوضع الإنساني في غزة غير مقبول، منوهًا أن «ما يحدث فضيحة يجب أن تتوقف فورًا».

وطالب بالسماح للصحافة الحرة والمستقلة بدخول غزة وكشف ما يحدث في القطاع المحاصر.

وتأتي تلك المناشدة، بعدما أطلقت نقابة صحفيي «وكالة فرانس» برس نداءً عاجلا تحذّر فيه من خطر الموت الذي يتهدد آخر صحفيي الوكالة العاملين في قطاع غزة.

كما تحدث الوزير، الذي يزور أوكرانيا حاليًا، عن الهجوم العسكري الإسرائيلي الجديد على قطاع غزة.

وأضاف: «هذا الهجوم البري الجديد مؤسف، لم يعد هناك أي مبرر للعمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في غزة».

وجدد مطالبه بوقف فوري لإطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.