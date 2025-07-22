نجم الزمالك السابق ينتقد اعتذار وسام أبو علي للأهلي

انتقد الإعلامي خالد الغندور قائد نادي الزمالك السابق، الاعتذار الذي تقدم به الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي بسبب عدم التزامه مؤخرا.

كان أبو علي قد رفض الخضوع للاختبارات الطبية في الفريق، ومن ثم لم يكن ضمن معسكر الفريق في تونس استعداداً للموسم الجديد، رغبة منه في الضغط على إدارة القلعة الحمراء للموافقة على رحيله عن النادي.

وقال الغندور عبر حسابه على "فيسبوك": " لم افهم اعتذار وسام ابو علي كنت اتمني افهم هو عمل كده ليه امتناع وتحدي وعدم التزام بأي شيء يخص عقده ثم تحقيق طلباته و بيعه ثم اعتذاره للأهلي و جمهوره".

يذكر أن الأهلي كان قد أتم اتفاقه مع نادي كولومبس كرو الأمريكي من أجل انتقال وسام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.