خالد عبدالغفار: تحويل أرض صحراء إلى جامعة مليئة بالطلاب شعور لا يقدر بثمن

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن الصورة التي يفخر بها في مشواره الوزاري تمتد إلى ألبوم كامل من الصور عبر نحو 10 سنوات، موضحا أن الله أسعده بحضور تغيرات كثيرة جدا في ملفات متعددة.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الصورة" على شاشة "النهار" مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء الثلاثاء، أن من أبرز الصور التي يعتز بها أن يقف في أرض صحراء ويتمنى أن يراها جامعة في المستقبل، ثم يشهد بعد سنوات تخرج الطلاب منها، مؤكدا أن هذا الشعور «لا يقدر بثمن».



وأوضح عبدالغفار أن هذه الصورة تكررت في جامعات الجلالة والمنصورة الجديدة والملك سلمان وأكتوبر، وكذلك الجامعات الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة، مثل الجامعات الأوروبية والجامعات الألمانية والجامعات الكندية.



وأشار إلى أنه عندما كلف بحقيبة التعليم العالي في بداية عام 2017 كانت هناك أحلام كبيرة مرتبطة بالعاصمة الجديدة ونموذج التعليم الجديد، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يريد وجود نموذج تعليم دولي على أرض مصر، من خلال الاتفاق مع جامعات مرموقة في الخارج.

وذكر أنه ذهب إلى محمد صلاح في ليفربول عام 2017، خلال مساعيه للتعاقد مع جامعة ليفربول، مشيرا إلى أنه قابل صلاح في النادي وقتها، وأن التحدي كان كبيرا بسبب مقاومة فكرة ذهاب جامعات دولية إلى مصر لإنشاء فروع لها.



وأوضح وزير الصحة أن إقناع الجامعات الأجنبية كان يحتاج إلى قانون وتشريع يسمحان بإنشاء جامعات دولية في مصر، مع توافق النصوص المترجمة مع القواعد والأسس الدولية.



وأكد أن إنشاء 6 جامعات دولية في العاصمة الإدارية الجديدة، تمنح شهادات من الخارج، استهدف تقليل سفر الطلاب إلى الخارج، وتوفير تخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل.



ولفت إلى أن رؤية هذه الجامعات وهي ممتلئة بالطلاب، مثل جامعة الجلالة التي تضم 17 ألف طالب، ثم خروج خريجين إلى سوق العمل في مصر بتخصصات جديدة، تمثل مشهدا سعيدا بالنسبة له.