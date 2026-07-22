قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن مشهد الاعتداء على الفريق الطبي من أكثر المشاهد المؤذية بالنسبة له، موضحا أنه يضع نفسه دائما مكان المريض الذي يدخل الطوارئ مع أسرته أو زوجته أو أحد أقاربه، ويتساءل عما إذا كان الفريق الطبي يستقبله بالشكل الذي يليق بالموقف.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الصورة" على شاشة "النهار" مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء الثلاثاء، أن القلق على الفريق الطبي أثناء تقديم واجبه مستمر، خاصة مع تكرار مشاهد التعدي التي تحدث من وقت لآخر.

وأوضح عبدالغفار أن قانون المسئولية الطبية جاء للتعامل مع هذا الملف، مشيرا إلى أن القانون تضمن نصوصا لمواجهة الاعتداء على الفريق الطبي لفظا أو فعلا أو بأي أداة ينتج عنها إهانة أو أذى أثناء تقديم الخدمة.



وأكد وزير الصحة أن الاعتداء على الممتلكات العامة داخل المنشآت الطبية جزء من المشكلة التي يتعامل معها القانون، باعتبارها تؤثر على بيئة العمل وتقديم الخدمة للمرضى.



وأشار إلى أن الأولوية داخل المستشفى الحكومي هي تحسين الخدمة، موضحا أن الدولة لا تواجه مشكلة في البناء أو التجهيز، لأنها قادرة على إنشاء مبان حديثة وتجهيز المستشفيات بأحدث التقنيات.



وأكد أن العنصر البشري يظل هو العنصر الحاكم في نجاح المنظومة الصحية، إلى جانب ميكنة الخدمات وتوفير ملف صحي إلكتروني للمواطن داخل المستشفيات.



وأوضح أن أي مستشفى جديدة تعمل عليها الوزارة يجري تجهيزها بالإمكانيات التكنولوجية الحديثة، بما يساعد الطبيب والمريض على الحصول على خدمة صحية أفضل.