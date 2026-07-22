خالد عبدالغفار: نعمل في 1300 مشروع صحي بتكلفة 342 مليار جنيه خلال آخر 7 أو 8 سنوات

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن الدولة تعمل على خريطة واسعة لتطوير ورفع كفاءة المستشفيات، موضحا أن وزارة الصحة تنفذ 1300 مشروع في الوقت نفسه خلال آخر 7 أو 8 سنوات، بتكلفة تصل إلى 342 مليار جنيه.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الصورة" على شاشة "النهار" مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء الثلاثاء، أن هذه الأرقام ترد على التساؤلات بشأن اهتمام الدولة بملفي الصحة والتعليم إلى جانب العاصمة الإدارية والمدن الجديدة والبنية الأساسية.



وأوضح عبدالغفار أنه شاهد عيان على ملفي التعليم والصحة، مشيرا إلى أن الدولة أنشأت في التعليم العالي عددا ضخما من الجامعات الجديدة، حتى وصل عدد الجامعات إلى 128 جامعة بين حكومية وأهلية وتكنولوجية وخاصة، بعدما كان عددها يدور حول 48 أو 49 جامعة.

وأشار إلى أن التطور النوعي نفسه حدث في قطاع الصحة، سواء في الميزانيات أو المشروعات أو تحديث المستشفيات، معترفا في الوقت نفسه بأن مستشفيات كثيرة ما زالت تحتاج إلى تطوير.



وأكد وزير الصحة أن هناك مستشفيات في القرى والمراكز لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب، لكن في المقابل تشهد محافظات مثل سوهاج وقنا والمنيا تطورا كبيرا في المنظومة الصحية.



وذكر أن المنيا تستعد لتسليم 10 مستشفيات جديدة بتجهيزاتها بالكامل، موضحا أن الدولة تعمل في كل محافظات مصر تقريبا، ولا توجد محافظة بلا 7 إلى 10 مشروعات صحية على الأقل.



وأوضح عبدالغفار أن الوزارة تعمل على 3 محاور في الوقت نفسه، تشمل تطوير المستشفيات القائمة، وتحديث المستشفيات القديمة، وإنشاء مستشفيات جديدة.