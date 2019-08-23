عرض مفاجئ من ريال مدريد للتعاقد مع نيمار

كشف تقرير صحفي النقاب عن العرض المُزمع وأن يقدمه ريال مدريد الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل التوقيع مع مهاجم الأخير، البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

ويُعد نيمار (27 عاما) اسما بارزا على صعيد سوق الانتقالات، خاصة مع ارتباطه الكبير بفرضية الرحيل عن باريس سان جيرمان، هذا الصيف، وسط أحاديث عن إمكانية عودته إلى برشلونة، أو انتقاله صوب أحد ناديي ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

وكانت جريدة "ليكيب" الفرنسية قد ذكرت، في تقرير لها، مساء أمس الأربعاء، أن إدارة ريال مدريد قد عمدت للتقدم بعرض رسمي إلى نظيرتها في باريس سان جيرمان، تضمن عقد صفقة تبادلية بين الناديين، بمقتضاها يحصل النادي الملكي على نيمار، مقابل انضمام كل من الحارس الكوستاريكي كايلور نافاس وصانع الألعاب الكولومبي خاميس رودريجيز والجناح الويلزي جاريث بيل إلى نادي العاصمة الفرنسية، بجانب دفع اللوس بلانكوس لما قوامه 100 مليون يورو، العرض الذي وجد رفضا من قبل القائمين على أعمال "حديقة الأمراء".

لكنه، ووفقا لما أورده الكاتب الإسباني الشهير جويلليم بالاجي، والذي تحمل أخباره قدرا كبيرا من المصداقية، فإن ريال مدريد لم يتقدم بالعرض سالف الذكر، خاصة وأن بيل يتطلع للبقاء داخل قلعة "سنتياجو بيرنابيو"، رغم شعوره بالامتعاض من تعامل إدارة النادي معه.

وقال بالاجي بأن عرض ريال مدريد المُحتمل وصوله إلى سان جيرمان، سيشمل إدراج المهاجم الصربي لوكا يوفيتش والحارس الكوستاريكي كايلور نافاس إلى جانب لاعب ثالث، أملا في عقد صفقة تبادلية، تخول للميرينجي التعاقد مع نيمار.

وتواترت أنباء، بالآونة الأخيرة، حيال اقتراب نافاس من الانتقال إلى باريس سان جيرمان، الساعٍ بدوره لتعزيز قائمته باسم جديد على صعيد حراسة المرمى، تعويضا لرحيل الإيطالي جيانلويجي بوفون إلى يوفنتوس.

يُذكر أن نيمار كان قد انضم إلى باريس سان جيرمان، صيف العام 2017، قادما آنذاك من صفوف برشلونة، في صفقة تاريخية كلفت خزائن بطل الدوري الفرنسي 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد الدولي البرازيلي مع البلوجرانا.