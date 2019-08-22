بومبيو يبحث هاتفيا مع نظيره الدنماركي موضوع جرينلاند

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مساء الأربعاء مع نظيره الدنماركي يبه كوفود، موضوع جزيرة جرينلاند التي أرجأ بسببها الرئيس دونالد ترامب زيارته للدنمارك.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مورجان أورتاجوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن بومبيو "أعرب عن تقديره لتعاون الدنمارك كواحدة من حلفاء الولايات المتحدة وإسهاماتها في معالجة الأولويات العالمية المشتركة".

وأضافت أن الوزيرين بحثا كذلك تعزيز التعاون الثنائي.

وكان من المقرر أن يزور ترامب الدنمارك تلبية لدعوة من الملكة مارجريت الثانية، في الثاني والثالث من سبتمبر المقبل، لكن الزيارة لم تعد قائمة الآن بعد إعلان رئيسة وزراء الدنمارك أن جرينلاند ليست للبيع.

وقال ترامب إنه أرجأ زيارته للدنمارك بسبب رد فعل حكومتها على عرضه اقتراح شراء جزيرة جرينلاند.

وأضاف ترامب أمام صحفيين في البيت الأبيض الأربعاء:" لا يتحدث أحد على هذا النحو مع الولايات المتحدة على الأقل تحت رئاستي".

ودافع ترامب عن مقترحه ، قائلا إن الرئيس الأمريكي الأسبق هاري ترومان (1945-1953) كان قد اقترح شراء هذه الجزيرة.