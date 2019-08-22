روسيا تعد لتبادل سجناء مع أوكرانيا

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تقوم روسيا بالإعداد الآن لإجراء مبادلة لـ3 مواطنين روس معتقلين في أوكرانيا المجاورة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الخميس.

وكان ماكسيم أودينتسوف وألكساندر بارانوف، من الجنود الأوكرانيين الذين غيروا ولاءهم عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الواقعة جنوب أوكرانيا.

أما السجين الثالث فهو يفجيني ميفيدوف الذي تم احتجازه وسط مظاهرة مؤيدة لروسيا في مدينة أوديسا جنوبي أوكرانيا.

وقال المحامي فالنتين ريبين في تصريحات نقلتها وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء: "يمكن توقع إجراء المبادلة في المستقبل القريب".

وتدهورت العلاقات بين روسيا وأوكرانيا لتصل إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في السنوات الأخيرة، منذ ضم موسكو لشبه جزيرة القرم ردا على إطاحة كييف بالرئيس الأوكراني الموالي لروسيا.

وتفيد التقارير بأن الدولتين تسعيان إلى تبادل ما مجموعه نحو 200 سجين، من بينهم 24 بحارا أوكرانيا ألقت روسيا القبض عليهم خلال حادث بحري في أواخر العام الماضي قبالة ساحل القرم.