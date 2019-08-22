تحسن الناتج الصناعي لسويسرا خلال الربع الثاني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء السويسري، الصادرة اليوم الخميس، تحسن وتيرة نمو الناتج الصناعي في سويسرا خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وذكر مكتب الإحصاء أن الناتج الصناعي ارتفع خلال الربع الثاني بنسبة 4.8% سنويا بعد ارتفاع بنسبة 4.5% خلال الربع الأول، ليسجل أعلى معدل نمو له منذ عام.

وأظهرت البيانات التفصيلية نمو الناتج الصناعي خلال يونيو الماضي بنسبة 5.7% وفي مايو بنسبة 4.9% وفي أبريل بنسبة 3.8%.

في الوقت نفسه، سجل إجمالي حجم أعمال القطاع الصناعي خلال الربع الثاني زيادة بنسبة 3.4% سنويا، في حين زاد خلال يونيو بنسبة 3.2% وخلال مايو بنسبة 3.7% وخلال أبريل بنسبة 3.3%.

في المقابل، تراجع أنتاج قطاع التشييد خلال الربع الثاني بنسبة 2.2% في حين تراجع إجمالي حجم أعمال القطاع بنسبة 1.6%.