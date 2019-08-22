البحرين تشارك في جلسة المناقشة لمجلس الأمن حول صون السلام والأمن الدوليين

شارك جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، في جلسة المناقشة لمجلس الأمن التي دعت إليها بولندا، رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، حول "صون السلام والأمن الدوليين: التحديات التي تعترض تحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط" التي عقدت في مقر المنظمة بنيويورك.

وذكرت وكالة الانباء البحرينية "بنا" أن الرويعي نوه أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البحرين قد قال إن الأمن والاستقرار في العالم يعتمد على التدفق الحر للتجارة وأمنة في نهاية المطاف يعتمد على ما يحصل في هذه المنطقة الهامة.

وأضاف الرويعي أن التحديات التي تواجهها اليوم منطقة الشرق الأوسط ذات أبعاد عميقة ومعقدة تستلزم تظافر الجهود، والتزام جميع الدول بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، تفاديا لخطر زعزعة الاستقرار لفترة طويلة.

وفي تأكيده على ضرورة مكافحة الإرهاب ومعالجة الأسباب الجذرية له، تطرق إلى الاجتماع الحادي عشر للمجموعة المعنية بمكافحة تمويل تنظيم "داعش" الذي استضافته مملكة البحرين خلال الفترة من 16 إلى 17 أبريل من العام الجاري.

وجدد المندوب الدائم موقف مملكة البحرين الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، ووفقا لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.