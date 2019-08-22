ترامب: سيتعين على دول أخرى محاربة تنظيم الدولة الإسلامية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه سيتعين على دول أخرى تحمل عبء قتال تنظيم الدولة الإسلامية، مشيرا إلى روسيا وباكستان وإيران كأمثلة لتلك الدول.

واستعادت قوات تدعمها الولايات المتحدة هذا العام آخر منطقة كانت تحت سيطرة الدولة الإسلامية في سوريا، لكن منذ ذلك الحين تُثار مخاوف من أن يكتسب التنظيم قوة جديدة في العراق وسوريا.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض ”عند نقطة معينة سيكون على روسيا وأفغانستان وإيران والعراق وتركيا خوض معاركها“. وأضاف لاحقا أنه سيكون على الهند كذلك خوض غمار الحرب.

وتابع قائلا ”كل تلك الدول التي يحيط بها تنظيم الدولة الإسلامية... لن يكون أمامها سوى القتال“، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تريد قضاء ”19 عاما أخرى“ في حرب أفغانستان.

وأقر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الثلاثاء بأن تنظيم الدولة الإسلامية يكتسب قوة في بعض المناطق لكنه قال إن قدرته على تنفيذ هجمات تضاءلت كثيرا.

وأعلنت وزارة الخارجية أيضا يوم الثلاثاء عن مكافآت يصل كل منها إلى خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي لتحديد مكان أي من قياديي تنظيم الدولة الإسلامية الذين قالت إنهم محمد عبد الرحمن المولى وسامي جاسم محمد الجبوري ومعتز نعمان عبد نايف نجم الجبوري.



ويقول مسؤولون أفغان وأعضاء في حركة طالبان الأفغانية إن اتفاقا بين الحركة والولايات المتحدة بشأن انسحاب القوات الأمريكية من أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة في تاريخها ربما يدفع بعض مقاتلي طالبان الأشداء للانضمام إلى الدولة الإسلامية.

وقالت رويترز في 16 أغسطس آب إن وسطاء غربيين يحاولون إقناع إيران والولايات المتحدة بالتعاون في تعزيز الأمن في أفغانستان فيما يسعى ترامب إلى إخراج واشنطن من أطول حرب تخوضها.

ويجمع الولايات المتحدة وإيران الاهتمام بضمان ألا يؤدي خروج قوات أجنبيه تقودها الولايات المتحدة وقوامها أكثر من 20 ألف جندي إلى انزلاق أفغانستان إلى حرب أهلية تعيد حكم طالبان المتشدد أو تسمح بتمدد تنظيم القاعدة أو غيره من الجماعات الإسلامية المتطرفة هناك.

وظهر تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خراسان، الذي اشتق اسمه من اسم قديم للمنطقة، لأول مرة في شرق أفغانستان عام 2014 ومنذ ذلك الحين نفذ عمليات في مناطق أخرى وخصوصا في شمال البلاد.

وأبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض أنه إذا لم تستعد أوروبا مقاتلي الدولة الإسلامية الأسرى فسيضطر لتسليمهم للدول التي قدموا منها مثل ألمانيا وفرنسا.

وقال ترامب ”نحتجز الآلاف من مقاتلي الدولة الإسلامية الآن، وعلى أوروبا أن تستعيدهم. إذا لم تفعل أوروبا ذلك، فلن يكون أمامي أي خيار سوى إرسالهم إلى الدول التي قدموا منها مثل ألمانيا وفرنسا وأماكن أخرى“.

وأضاف ”لا تعتزم الولايات المتحدة وضعهم في جوانتانامو وتحمل كلفة ذلك“.

ولا يزال آلاف الأشخاص، منهم رجال ونساء وأطفال من أكثر من 50 دولة، في مراكز احتجاز بشمال شرق سوريا تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.

ومن بين هؤلاء 2000 على الأقل مشتبه بأنهم مقاتلون أجانب، كثير منهم من دول غربية، لم يُحسم مصيرهم بعد.