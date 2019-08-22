سول: اتخاذ إجراء ضد العلامات التجارية الكورية المزيفة في الخارج

حث تقرير صادر عن الجمعية الوطنية (البرلمان) بكوريا الجنوبية، الحكومة على اتخاذ إجراءات تجاه العلامات التجارية الكورية المزيفة التي ازدهرت في بلدان أخرى خلال السنوات القليلة الماضية.

وطلب مكتب الميزانية بالجمعية الوطنية في تقريره هيئة الجمارك الكورية على اتخاذ اجراءات أقوى ضد باعة "المنتجات الكورية منخفضة الجودة والمقلدة" في الخارج، ومعظمهم في جنوب شرق آسيا، حيث إن هذه الشركات توجد انطباعا خاطئا بأن منتجاتها يتم تصنيعها وتصميمها وبيعها في كوريا، حيث تضع علامات مثل "كيه أر" أو "كوريا" لجعلها تبدو وكأنها منتجات كورية أو تشغل موسيقى البوب الكورية الشهيرة في متاجرها.

وجاء في التقرير، وفقا لصحيفة (كوريا تايمز) على الإنترنت، أن المنتجات منخفضة الجودة للشركات الكورية المزيفة يمكن أن تقوض ثقة العملاء الأجانب في كوريا والمنتجات الكورية، داعية هيئة الجمارك في ضرورة النظر فيما إذا كانت هذه العلامات التجارية "الماركات" تنتهك قواعد التجارة الدولية أو قوانين حقوق الملكية في البلدان التي تعمل فيها، كما يجب أيضاً التوصل إلى طرق لزيادة الوعي بهذه القضية في الخارج.