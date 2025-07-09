الدراج مارتين يتعافى من إصابته الخطيرة ويعود للتدريبات

أعلن فريق أبريليا أن دراجه الإسباني خورخي مارتين، بطل العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي العام الماضي، عاد اليوم الأربعاء إلى التدريبات بعد تعافيه من إصابة تعرض لها في سباق جائزة قطر في الجولة الرابعة.

وغاب الإسباني عن الجولات الثلاث الأولى للموسم بسبب حادثين تعرض لهما خلال تجارب ما قبل الموسم، ثم تعرض لحادث جديد في سباقه الأول بعد العودة على حلبة لوسيل القطرية في اللفة الرابعة عشرة ما أدى إلى إصابات شملت 11 كسرًا في ضلعه وبالتالي غاب عن الجولات الست التالية.

وكان مارتين خلال فترة غيابه، على خلاف مع أبريليا التي انضم إليها قادمًا من فريق ساتيلايت براماك، التابع لدوكاتي، بعد فوزه بلقب العالم الموسم الماضي.

وقتها بات أول دراج يحرز اللقب لصالح فريق مستقل، لكنه قرر الرحيل بعدما وجد نفسه خارج خطط الشركة المصنعة الأم التي فضلت عليه بطل العالم السابق الإسباني مارك ماركيس ولم تقم بترقيته إلى فريق المصنع.

وقال فريق أبريليا: "هدف اليوم هو إعادة تأهيل خورخي على دراجة موتو جي بي... بعد أشهر من التوقف"، مضيفًا أن الإسباني أكمل 29 لفة صباح الأربعاء و35 لفة بعد الظهر على حلبة ميسانو في إيطاليا.

ويقام سباق جائزة ألمانيا الكبرى نهاية هذا الأسبوع، وسباق جائزة تشيكيا الكبرى في برنو في الأسبوع التالي قبل عطلة الصيف.

وأضاف الفريق "سيسافر خورخي، الأسبوع المقبل، إلى برنو للمشاركة في جائزة التشيك الكبرى بعد الفحص الطبي الرسمي".

وأعرب مارتين عن سعادته بالعودة إلى سباقات موتو جي بي، وقال: "لقد كانت رحلة شاقة. بعد أكثر من ثلاثة أشهر، عدتُ إلى قيادة دراجة موتو جي بي".

وأضاف "أتطلع للعودة قريبًا، لأن الشعور اليوم كان رائعا.. الخطة هي العودة في برنو".