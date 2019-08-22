 التعليم العالي: منح دراسية بالجامعات الخاصة.. وإعفاء من المصروفات لأبطال اليد - بوابة الشروق
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التعليم العالي: منح دراسية بالجامعات الخاصة.. وإعفاء من المصروفات لأبطال اليد

فريق كرة اليد للناشئين الفائز ببطولة العالم
فريق كرة اليد للناشئين الفائز ببطولة العالم
عمر فارس
نشر فى : الخميس 22 أغسطس 2019 - 11:34 ص | آخر تحديث : الخميس 22 أغسطس 2019 - 11:34 ص

أعلنت وزارة التعليم العالي عن إعفاء طلاب الجامعات الحكومية من فريق منتخب كرة اليد للناشئين بجامعتي عين شمس وحلوان، من المصروفات طوال فترة دراستهم بالجامعة.

ووجه وزير التعليم العالي، بمنح الطلاب خريجى الثانوية العامة لهذا العام منحا للدراسة بالجامعات الخاصة والأهلية والدولية فى الكليات التى يختارونها شريطة أن يكونوا مستوفين لشروط القبول بهذه الكليات.

ووجه وزير التعليم العالي أيضا، بصفته رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات المصرية بتقديم مكافأة مادية لكل طالب جامعى لاعب بالفريق وفق القواعد المنظمة فى هذا الشأن.

وأكد الوزير توفير منح للدراسة بالجامعات المصرية مستقبلا للطلاب الدارسين حاليا بمرحلة الثانوية العامة من أعضاء الفريق.

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