ألمانيا تستعيد من سوريا 4 أطفال لمسلحي داعش

أعلنت الحكومة الألمانية ،اليوم الخميس، أنها استعادت من سوريا 4 أطفال لمواطنين لها حاربوا في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت الحكومة الألمانية ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" ـ أن أربعة أطفال، ثلاثة منهم أيتام وتتراوح أعمارهم بين عشرة أشهر وسبعة أعوام، أخرِجوا الاثنين الماضي من مخيم الهول المدار من قبل "قوات سوريا الديمقراطية" ذات الغالبية الكردية، وسيعودون إلى وطنهم عقب تلقيهم المساعدات الطبية المطلوبة.

ومن جانبه ، أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن حكومة برلين تتطلع إلى استعادة المزيد من الأطفال من سوريا، قائلا: "هم أطفال صغار ولا يمكن إلقاء اللوم عليهم في تصرفات آبائهم".

وكانت روسيا أول دولة أجنبية تحركت لاستعادة "أيتام داعش" من النقاط الساخنة في الشرق الأوسط، وعدد من الدول الغربية، بما فيها فرنسا والسويد وبلجيكا والولايات المتحدة وأستراليا.