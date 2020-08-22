إيران: ارتفاع وفيات كورونا إلى 20 ألفا و502 شخص

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية سيما سادات لاري، تسجيل 126 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا في البلاد 20 ألفا و502 شخص.

وأضافت سادات لاري، في تصريحها الصحفي اليوم السبت، أنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل ألفين و28 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 356 ألفا و792 شخصا حتى الآن، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وتابعت أن عدد المتعافين من كورونا في إيران بلغ 307 آلاف و702 شخص لغاية الآن، فيما 3,850 من المصابين بكوفيد-19 في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، أن ثلاثة ملایین و11 ألفا و310 أشخاص خضعوا حتى الآن لاختبار الكشف عن الإصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.