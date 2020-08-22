 الكويت: شفاء 506 حالات مصابة بكورونا بإجمالي 71 ألفا و770 شخصا - بوابة الشروق
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الكويت: شفاء 506 حالات مصابة بكورونا بإجمالي 71 ألفا و770 شخصا

الكويت - أ ش أ:
نشر في: السبت 22 أغسطس 2020 - 11:34 ص | آخر تحديث: السبت 22 أغسطس 2020 - 11:34 ص

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم السبت، شفاء 506 حالات من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 71 ألفا و770 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي -في بيان صحفي- أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ506 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الجمعة، شفاء 622 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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