وزير الاقتصاد الألماني يعتزم تمديد مساعدات الشركات المتوسطة لمواجهة أزمة كورونا

علمت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أن وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، يعتزم تمديد المساعدات الخاصة بالشركات المتوسطة حتى نهاية هذا العام لدعمها في مواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا.

ويأتي مقترح ألتماير، قبل الاجتماع المخطط عقده لقادة الائتلاف الحاكم، يوم الثلاثاء المقبل، والذي سيدور حول سبل المضي قدما في ظل تزايد أعداد الإصابات الجديدة بكورونا.

وذكرت مصادر بوزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم السبت، أن الشركات المتوسطة وموظفيها على وجه الخصوص لا يزالون بحاجة ماسة إلى المساعدة لتجاوز هذه الفترة الصعبة، موضحة أن الحاجة للدعم أكبر والوضع يتسم بالخطورة بالنسبة للقطاعات الأكثر تأثرا بالقيود المفروضة في إطار مكافحة الجائحة.

وتستمر المساعدات الحكومية المرتبطة بالخروج من أزمة كورونا حتى نهاية أغسطس الجاري، وتم تمديد الموعد النهائي لتقديم الطلبات حتى نهاية سبتمبر، لذلك يمكن أيضا سداد المساعدات بأثر رجعي.

وخصصت الحكومة الاتحادية 25 مليار يورو لدعم الشركات، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات مثل السياحة والسفر والضيافة والفندقة والمعارض، التي لا تزال تعاني من خسائر كبيرة في المبيعات.