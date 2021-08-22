يكثف رجال مباحث مركز كفر الشيخ جهودهم لكشف غموض العثور على جثة شاب ملقاة بإحدى العشش المهجورة، بجوار محطة تموين سيارات على طريق كفر الشيخ مسير.

تلقَّى اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، والعميد عماد جلال مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، بعثور أهالي قرية أبوطبل التابعة للمركز، على جثة لشاب مجهول الهوية، ملقاة داخل عشة مهجورة بجوار محطة بنزين جمعة أبوحطب على طريق مسير كفر الشيخ.

انتقل إلى مكان الحادث العميد ياسر عبدالرحيم، رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، والمقدم رامي شرف الدين مفتش مباحث المديرية، والرائد محمد عبدالعزيز رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، ومعاونوه النقيبان محمد إسماعيل وأحمد ياسر، وتبين أن الجثة لشاب يُدعى «ح. ح. ز» 24 سنة، ومقيم بحي القنطرة البيضاء بمدينة كفر الشيخ، وتم العثور على سرنجات حقن خاصة بتعاطي المخدرات، ملقاة على الأرض بجوار جثته، وسرنجة أخرى مثبتة في ذراعه.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وأمرت نيابة بندر كفر الشيخ بانتداب الطبيب الشرعي، لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وتكثيف جهود رجال المباحث لكشف غموض الواقعة، وبيان السبب الحقيقي للوفاة.