طائرة تابعة للجيش الألماني تجلي 196 شخصا من كابول

أعلن الجيش الألماني نقل 196 شخصا آخرين من أفغانستان.

وذكرت قيادة العمليات على "تويتر" اليوم الأحد أن طائرة من طراز "إيه 400 إم" انطلقت صباح اليوم من مطار العاصمة الأفغانية كابول في اتجاه أوزبكستان.

وأوضحت قيادة العمليات: "الوضع هناك لا يزال صعبا للغاية. يتم فعل كل شيء لإجلاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص المحتاجين للحماية ونقلهم جوا إلى طشقند (عاصمة أوزبكستان)".

وبحسب بيانات الجيش الألماني، فإنه قام بإجلاء إجمالي أكثر من 2300 شخص من أفغانستان حاليا.

يشار إلى أن كثيرا من طائرات الجيش الألماني تنتقل بين كابول وطشقند، حيث من المقرر أن يبدأ الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بدء رحلتهم إلى ألمانيا من هناك.