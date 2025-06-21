 سفير الولايات المتحدة لدى تل أبيب: بدء تسيير رحلات مغادرة من إسرائيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سفير الولايات المتحدة لدى تل أبيب: بدء تسيير رحلات مغادرة من إسرائيل


نشر في: السبت 21 يونيو 2025 - 7:11 م | آخر تحديث: السبت 21 يونيو 2025 - 7:11 م

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، اليوم السبت، إن وزارة الخارجية الأمريكية بدأت اليوم رحلات للمساعدة على مغادرة إسرائيل في خضم صراعها مع إيران.

وحث هاكابي المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين بصورة قانونية في إسرائيل والضفة الغربية من الراغبين في الحصول على مساعدة الحكومة في المغادرة على ملء استمارة على موقع الوزارة على الإنترنت، وفق وكالة رويترز.

وأطلقت إسرائيل في 13 يونيو الماضي، حملة ضربات جوية غير مسبوقة على إيران، مؤكدة امتلاك معلومات استخباراتية تفيد بأن البرنامج النووي الإيراني شارف "نقطة اللاعودة"، في حين تنفي طهران سعيها الى تطوير أسلحة نووية وتدافع عن حقها في برنامج نووي مدني.

وترد إيران بإطلاق دفعات صواريخ ومسيّرات على إسرائيل، ما أدى إلى مقتل 25 شخصا وإصابة المئات.

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