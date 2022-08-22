وزير النقل: سرعة إنشاء مواقف للميكروباص أسفل الدائري وربطها مع الأوتوبيس تمهيدا لمنعه

تفقد وزير النقل، كامل الوزير، مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري، برفقة محافظو القاهرة، اللواء خالد عبد العال، والجيزة اللواء أحمد راشد، والقليوبية اللواء عبد الحميد الهجان.

وتفقد الوزير الأماكن الخاصة بمواقف سيارات الميكروباص، وأماكن الانتظار أسفل الطريق الدائري، والتي سيتم تنفيذها بالتنسيق بين وزارة النقل والمحافظات مع تطوير الطريق السطحي أسفل الدائري، وربطها مع محطات الأوتوبيس الترددي السريع (BRT) الجاري إنشاؤها حاليا، وذلك للقضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري سواء على المسار أو المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق.

وتم استعراض كافة التعارضات الخاصة بتلك المواقف، والتأكيد على سرعة تنفيذ المواقف للقضاء على الوقوف العشوائي للميكروباص على الطريق الدائري، خاصة وأن الحكومة ستوفر وسيلة نقل جماعي أخضر مستدام صديقة للبيئة وحديثة تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب والمتمثلة في أتوبيسات BRT.

وقال وزير النقل إن مشروع BRT على الطريق الدائري يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع في تنفيذ شبكات وسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة.

وتفقد الوزير عدد من محطات BRT والتي يبلغ عددها 47 محطة، مثل محطات الزهراء والعزبة والجزائر والأوتوستراد والهضبة الوسطى وكارفور وأكاديمية الشرطة والسلام والشرقية، وكذلك عدد من المواقع المخصصة لشحن الأوتوبيسات مثل محطة الأتوبيس الترددي بمحور المشير والربط بينها وبين مونوريل العاصمة الإدارية، حيث سيصبح الطريق 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية مخصصة لأوتوبيسات BRT ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه، ماعدا كوبري المنيب الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه.

وتابع وزير النقل خلال جولته أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري، والتي تشمل المسافة من تقاطع الدائري مع الإسكندرية الزراعي حتى تقاطع الدائري مع الإسكندرية الصحراوي، وقطاعات الإسكندرية الصحراوي /وصلة الواحات والمريوطية /المنصورية بإجمالي طول 34 كيلو متر، وكذلك متابعة أعمال تنفيذ محاور المريوطية والجزائر والمرج، وإنشاء مطلع ومنزل تقاطع الدائري مع إلاسماعيلية الزراعي وكذلك متابعة التقدم في معدلات تنفيذ الطريق الخدمي “السطحي” والذي يبلغ عرضه 10 أمتار حول الطريق الدائري من الخارج والداخل.

ووجه وزير النقل بتنفيذ كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والالتزام بإنهاء كل قطاع في المواعيد المخططة واستمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإزالة كافة التحديات الخاصة بهذا الطريق وسرعة الانتهاء من أعمال إنارة الطريق، حيث يتم تركيب أعمدة الهاي ماست وأعمال منظومة النقل الذكي على الطرق ITS والتي تحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق والاهتمام باللوحات الإرشادية.

وأكد وزير النقل، على هامش الجولة في تصريحات صحفية اليوم، أن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري هو ملحمة بكل المقاييس يتم تنفيذها على مدار 24 ساعة، مشيراً إلى أن الوزارة تسابق الزمن للانتهاء من كافة مراحل الطريق الدائري بعد الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة المرحلة الأولى بطول 76 كيلو متر من إجمالي 110 كيلو متر.

وأوضح الوزير أن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي تساهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلا عن الحد من الآثار البيئية السلبية، مناشدا المواطنين بعدم إلقاء المخلفات على الطريق الدائري والطرق لتجنب وقوع الحوادث مع المحافظة على المظهر الحضاري للطريق وتحقيق الاشتراطات الصحية للسكان.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدائري، والتي تم الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة بها، وتشمل المسافة من المريوطية/المنيب/ الأوتوستراد/ القاهرة الجديدة / السلام /مسطرد /إسكندرية الزراعي، والمسافة من تقاطع المنصورية/ طريق الفيوم/ تقاطع طريق الواحات بإجمالي طول 76 كيلو متر.