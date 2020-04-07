السيطرة على حريق بكنيسة مريم المصرية بمنطقة العماروة في الإسكندرية

أصيب شخص، مساء الأحد، إثر نشوب حريقًا بكنيسة مريم المصرية، الكائنة في منطقة العماروة، التابعة لنطاق حي ثانٌ المنتزه، شرقي الإسكندرية، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وجرى نقل المُصاب إلى المستشفى لاسعافه.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارتي الحماية المدنية وشرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي 8حول نشوب حريقًا بكنيسة في نطاق دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه.

وبانتقال القيادات الأمنية، ومسئولي حي ثانٍ المنتزه، وقوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ تم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، لعدم وصولها إلى باقي أرجاء الكنيسة.

وأرجع مصدر أمني، نشوب الحريق إلى حدوث ماسٍ كهربائي وقع في جهاز التكييف المركزي بالكنيسة، وتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.