وزير إيطالي: نحتاج للشباب والمهارات لنصبح في المركز الأول في السياحة بأوروبا

أكد وزير المشروعات و"صُنع في إيطاليا" أدولفو أورسو، اليوم الثلاثاء، ضرورة أن تكون بلاده في المركز الأول في أوروبا في مجال السياحة، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال أورسو، في جلسة "قبول تحدي التغيير من أجل النمو" في ملتقى ريميني: "في مجال السياحة، نحن في المركز الثالث والرابع ولكن ينبغي أن نكون في المركز الأول في أوروبا"، مضيفا: "في مجال السياحة لدينا المجال الأكبر للنمو".

وتابع "في كل عمل، تقدم هذه الحكومة دائمًا شيئًا إضافيًا للعائلات، وخاصة الكبيرة منها، لتشجيع الولادة والعمل"، مضيفا "نسير على الطريق الصحيح لكن ينقصنا الشباب والمهارات".

وحلت إيطاليا في المركز الخامس بعد الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، في تقرير الأمم المتحدة للسياحة في 2022، من حيث عدد السياح بـ49.8 مليون سائح، بينما تبوأت فرنسا وإسبانيا المركزين الأول والثاني.