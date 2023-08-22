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ماتيوس : هاري كين يستحق المبلغ الذي دفع فيه

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 22 أغسطس 2023 - 3:06 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 أغسطس 2023 - 3:06 ص

يرى الأسطورة الألماني لوثار ماتيوس، أن قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين يستحق أن يدفع فيه بايرن ميونخ 100 مليون يورو (109 ملايين دولار) لضمه من صفوف توتنهام.

وقال ماتيوس في تصريحات تليفزيونية: "أعتقد أن يستحق المال".

وأضاف: "أعتقد أن الصفقة ستؤتي ثمارها على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام، في وجود هاري كين أصبح هناك قائدا بإمكانه تحسين مستوى زملائه".

وأوضح: "إنه قريب من الجماهير، إنه ملائم، إنه تقريبا توماس مولر أخر، هو لا يتوارى".

واستهل كين الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي وتوتنهام مشواره مع بايرن ميونخ في البوندسليجا بتسجيل هدف وصناعة أخر خلال المواجهة على ملعب فيردر بريمن يوم الجمعة الماضي، والتي حسمها النادي البافاري برباعية.


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