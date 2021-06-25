مصرع عامل وإصابة آخر في انفجار أسطوانة أكسجين بقنا

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لقى عامل مصرعه وأصيب آخر في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، نتيجة انفجار أسطوانة أكسجين بداخل مصنع بمنطقة قفط الصناعية بمحافظة قنا.

تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى قنا الجامعى فيما انتقلت قوات الشرطة وقوات الحماية المدنية للسيطرة على الموقف.

تلقي اللواء مصطفى مبروك درة مدير أمن قنا إخطارا من مأمور مركز شرطة قفط يفيد بانفجار أسطوانة أكسجين بداخل مصنع بمنطقة قفط الصناعية.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والإطفاء لمحاولة السيطرة على الموقف وأسفر الحادث عن مصرع عامل واصابة أخر نتيجة الاختناق.