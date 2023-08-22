تفاعل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، لحظة وصوله إلى مطار جوهانسبرج للمشاركة في قمة «بريكس 2023»، مع فرقة راقصة جنوب إفريقية.

وأظهر مقطع فيديو بثته وسائل إعلام، توجُّه لافروف بعد هبوط طائرته بشكل مباشر عبر مدرج الطائرة إلى أرض المطار، حيث ألقى التحية على شخصيات دبلوماسية وسياسية كانت بانتظاره، بحسب وكالة «سبوتنيك».

ودخل الوزير الروسي، بين أعضاء فرقة راقصة كانت تقف إلى جانب طائرته، حيث بدأت الفرقة بالرقص وغناء أغنية شعبية من تراث البلاد، وتفاعل لافروف مع أعضاء الفرقة الجنوب إفريقية.

وتنطلق اليوم الثلاثاء، بمدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا، القمة الخامسة عشرة لـ«بريكس 2023»، بمشاركة قادة الدول الـ 5 الأعضاء في المجموعة وهي روسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل، وتستمر حتى الـ 24 من أغسطس الجاري.

ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس لافروف الوفد الروسي المشارك في القمة.