أظهر مسح اقتصادي للبنك المركزي الكوري الجنوبي نشرت نتائجه اليوم الثلاثاء استقرار توقعات التضخم في كوريا الجنوبية خلال أغسطس الحالي بما يتماشى مع الاتجاه الهبوطي في أسعار السلع الاستهلاكية .

ووفقا للمسح يتوقع عامة الناس في الشهر الحالي ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 3ر3% للعام المقبل ، لتبقى ثابتة عند نفس توقعات مسح الشهر الماضي.

وقال البنك المركزي إن القراءة تتطابق مع نسبة 3ر3% المسجلة في مايو من العام الماضي.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أنه تتم مراقبة الأرقام عن كثب ، حيث أن تحركها التصاعدي قد يؤدي إلى قيام الشركات برفع الأسعار وطلب العمال زيادات في الأجور ، مما يؤدي إلى مزيد من الضغط التصاعدي على التضخم في المستقبل.

وتباطأ نمو أسعار السلع الاستهلاكية في كوريا الجنوبية للشهر السادس على التوالي في الماضي ليصل إلى أدنى مستوى في 25 شهرًا على خلفية انخفاض أسعار النفط.

وارتفعت أسعار المستهلكين ، وهي مقياس رئيسي للتضخم بنسبة 3ر2% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق ، مقارنة ارتفاع بنسبة 7ر2% في يونيو، مسجلة أدنى ارتفاع منذ يونيو 2021.

وفي يونيو، انخفض التضخم إلى أقل من 3% للمرة الأولى منذ سبتمبر 2021.

وفي الشهر الماضي، أبقى بنك كوريا المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 5ر3% للمرة الرابعة على التوالي.

وقام البنك المركزي بسبع زيادات متتالية في أسعار الفائدة من أبريل 2022 إلى يناير 2023 لكبح جماح التضخم الذي انفجر على مستوى العالم على خلفية تداعيات الحرب الروسية ضد أوكرانيا منذ أواخر فبراير من العام الماضي.