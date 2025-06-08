حماس: نحمل إسرائيل مسئولية سلامة متضامني سفينة مادلين المتجهة لغزة

حمّلت حركة حماس، الأحد، إسرائيل المسئولية الكاملة عن حياة المتضامنين الدوليين على متن سفينة "مادلين"، التابعة لتحالف "أسطول الحرية"، والتي انطلقت لكسر الحصار عن قطاع غزة واقتربت من شاطئه لمسافة عدة كيلومترات.

جاء ذلك عقب إيعاز وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، للجيش بالتحرك "برا وبحرا وجوا" لمنع وصول السفينة إلى غزة، وفق ما أعلنه في منشور على منصة "إكس".

وقال باسم نعيم القيادي في الحركة، في منشور عبر حسابه على فيسبوك: "نحمل قادة الكيان الصهيوني المسيولية الكاملة عن حياة المتضامنين الذين يخاطرون بحياتهم نيابة عن البشرية الصالحة، لكسر الحصار الهمجي على غزة".

وأضاف نعيم: "تهديدات قادة الكيان لحِراكات كسر الحصار عن غزة، سواء البحرية كسفينة مادلين أو البرية عبر عدة دول، لن تكسر إرادة الأحرار حول العالم في تحقيق هدفهم، ولن يغلب إرادة الحقد والموت والدمار على إرادة الحياة".

وفي وقت سابق الأحد، قالت اللجنة الدولية لكسر الحصار على قطاع غزة، إن سفينتها "مادلين" التي تقترب من القطاع المحاصر تواجه تشويشا إسرائيليا عدته "خطيرا"، وحذرت من ارتكاب تل أبيب "جريمة حرب بالمياه الدولية" عبر مهاجمة السفينة.

وفي وقت سابق الأحد، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، الأحد، عن كاتس، أنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بالتحرك لمنع وصول السفينة "مادلين" التابعة لـ"أسطول الحرية" إلى غزة، والتي من المرتقب دخولها المياه الإقليمية للقطاع خلال ساعات.

بدورها، ذكرت القناة 12 العبرية، الأحد، أن السلطات الإسرائيلية أجرت مجموعة من الإجراءات تمهيدا لوقف السفينة "مادلين" قبل دخولها المياه الإقليمية لغزة بسحبها ونقلها إلى ميناء أسدود على البحر المتوسط.

والأحد أيضا، قالت اللجنة الدولية لكسر الحصار على غزة، في منشور على "إكس"، إن سفينتها "مادلين" التي تقترب من القطاع تواجه تشويشا إسرائيليا عدّته "خطيرا".

وفي منشور لاحق، خاطبت اللجنة وزارة الخارجية البريطانية ،في منشور على منصة "إكس"، محذرة من أن "إسرائيل تستعد لارتكاب جريمة حرب وسط المياه الدولية" بمهاجمة السفينة.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت اللجنة، أن سفينة "مادلين" التي انطلقت من إيطاليا لكسر الحصار على القطاع الفلسطيني، اجتازت مناطق بالساحل المصري وتقترب أكثر من القطاع.

وتقل السفينة 12 شخصا، بينهم الناشطة السويدية ثونبرغ، والممثل الأيرلندي ليام كانينغهام.

وسبق أن تعرضت سفينة "الضمير"، في 2 مايو الماضي، لهجوم بطائرة مسيرة أثناء محاولتها كسر الحصار، ما أدى إلى ثقب في هيكلها واندلاع حريق في مقدمتها، وفق ما أفادت به مصادر التحالف المنظم للرحلة.

وعبر سياسة متعمدة تمهد لتهجير قسري، تمارس إسرائيل تجويعا بحق 2.4 مليون فلسطيني في غزة، عبر إغلاق المعابر منذ 2 مارس الماضي بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.